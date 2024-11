Aparecimento de espécies marinhas é monitorada por Ong na região dos lagos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 22/10/2024 - 12h54 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h14 ) twitter

Dois elefantes marinhos foram encontrados no litoral do estado do Rio: um na baixada litorânea, outro em Búzios. O caso é monitorado por uma instituição de reabilitação e educação ambiental.

‌



