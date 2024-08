Apagão deixa cidades no Acre e em Rondônia sem energia Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 21h58 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h17 ) ‌



Um apagão deixou milhares de consumidores sem energia elétrica nos estados do Acre e Rondônia nesta quinta-feira (22). O MME (Ministério de Minas e Energia) confirmou que o problema foi causado por um “evento externo” no Sistema Interligado Nacional. A pasta também afirmou que as “condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis em todo território nacional”.

