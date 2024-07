Apagão cibernético atrasa voos e provoca caos em aeroportos brasileiros Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/07/2024 - 17h26 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h31 ) ‌



Uma falha cibernética global afetou os aeroportos no Brasil, resultando em dificuldades para emissão de passagens e cartões de embarque. Em Belo Horizonte, passageiros enfrentaram longas filas e falta de informação. A Azul registrou 132 atrasos e 31 cancelamentos até às 18h. Clientes descontentes buscavam ressarcimento por prejuízos. Apesar dos problemas, a situação começou a se normalizar nos principais aeroportos do país neste sábado. O Aeroporto Internacional de Guarulhos apresentava decolagens sem problemas pela manhã, com reflexo apenas em chegadas internacionais. Congonhas operava tranquilamente sem registros de cancelamentos ou atrasos significativos.

