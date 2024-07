Apagão cibernético afeta hospitais de São Paulo Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/07/2024 - 18h10 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h10 ) ‌



O apagão cibernético também afetou dois hospitais de São Paulo: o Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. As duas unidades apresentaram lentidão nos sistemas. Por meio de nota, o Sírio-Libanês informou que as coletas de exames laboratoriais foram temporariamente suspensas, mas que as unidades estão operando normalmente apenas com lentidão. Já o HC informou que alguns equipamentos foram afetados, mas que não teve "prejuízos relevantes aos serviços assistenciais".

