Apagão atinge Ilha do Governador e afeta Aeroporto Internacional do RJ
19/07/2024 - 11h18 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h52 )



Um problema em um cabo subterrâneo causou um apagão na madrugada desta sexta (19) na Ilha do Governador (RJ), afetando o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão. O incidente, que deixou a área sem eletricidade, não tem relação com a recente pane tecnológica global. As equipes de manutenção trabalham para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível. A Ilha do Governador vem registrando apagões diários desde o início do ano.

