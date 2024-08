APAE de Criciúma realiza primeiro pedágio beneficente do ano neste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/08/2024 - 15h59 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h30 ) ‌



Neste fim de semana, a APAE de Criciúma realiza o primeiro pedágio beneficente do ano, com o objetivo de arrecadar fundos para suas atividades e apoiar as causas da instituição. O evento ocorrerá neste sábado, das 8h às 13h, e contará com a participação de voluntários que estarão em pontos estratégicos para receber as contribuições da comunidade.

