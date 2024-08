AO VIVO - MERCADO IMOBILIÁRIO DE CANTO A CANTO | EPISÓDIO 22 Aclr|Do canal TOPVIEW no YouTube 31/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h32 ) ‌



Mercado Imobiliário de Canto a Canto, um programa que te conta tudo sobre o mercado imobiliário. Em todos os episódios, Carlos Eduardo Canto, presidente da Confraria Imobiliária, conversa com dois grandes nomes do setor, para um bate-papo sincero, educativo e com muita informação. Além disso, a TOPVIEW repercutirá o conteúdo completo no YouTube e cortes no Instagram.

No 22º episódio, Canto recebe o fundador e presidente da MCF Consultoria, Carlos Ferreirinha.

O programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto é patrocinado por Grupo Avantti e Cofeci.

