Ao Vivo com Mikael Melo entregas da Chineque Fest pela NDTV Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h29 ) ‌



Estamos ao vivo com Mikael Melo, que está realizando as entregas especiais do Chineque Fest pela NDTV. Acompanhe Mikael enquanto ele percorre a cidade para entregar as deliciosas guloseimas e tornar o evento ainda mais especial. Fique por dentro de todas as novidades e detalhes diretamente de onde a ação está acontecendo. Não perca a cobertura completa e a chance de ver Mikael Melo em ação durante este evento incrível!

