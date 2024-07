Ao vivo com Keltryn Wendland: novidades do ver mais no festival de dança Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/07/2024 - 14h57 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h38 ) ‌



Descubra as novidades do programa Ver Mais com Keltryn Wendland na sua nova sede, imerso no vibrante ambiente do Festival de Dança de Santa Catarina. Acompanhe entrevistas exclusivas, apresentações especiais e muito mais, diretamente do evento que celebra a arte da dança na região.

