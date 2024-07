Aclr |Do canal Ilha Record no YouTube

Any Borges é a grande campeã da temporada | Ilha Record

Alto contraste

A+

A-

O grande prêmio de R$ 500 mil pelo qual todos exploradores lutaram tanto ao longo da temporada foi para a DJ Any Borges! Na disputa contra Pyong Lee na dinâmica das caixas preciosas, a exploradora terminou com 567 pontos. O influenciador ficou em segundo lugar, com 483 pontos e uma bolada de R$ 100 mil.

Assista à íntegra e aos conteúdos exclusivos de Ilha Record no https://www.playplus.com/

Inscreva-se no canal Ilha Record: http://r7.com/DkVI

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/ilharecord

#IlhaRecord #SabrinaSato

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.