A ANVISA anunciou recentemente a proibição da venda e uso de produtos à base de fenol no Brasil. Essa medida afeta diretamente os procedimentos estéticos e a saúde dos consumidores. Descubra neste vídeo as razões por trás dessa decisão, quais produtos são impactados e quais são as alternativas disponíveis no mercado.

