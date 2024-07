Anuário da violência 2023: Santa Catarina é o segundo estado com menor taxa por cem mil habitantes Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 20h02 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h28 ) ‌



O Anuário da Violência de 2023 revelou que Santa Catarina é o segundo estado do Brasil com a menor taxa de violência por cem mil habitantes. Este destaque positivo reflete o compromisso contínuo com a segurança pública no estado. Pedro Mariano apresenta ao vivo os principais dados e detalhes deste balanço. Confira.

