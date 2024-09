Anticiclone: Alerta da Marinha prevê ventos de até 74 quilômetros por hora Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 11/09/2024 - 17h04 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h41 ) ‌



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes a muito fortes para uma grande área do litoral brasileiro, que vai de Cabo Frio, na região dos lagos do Rio, até o extremo sul da Bahia. Esses ventos mais fortes são formados por um anticiclone, um sistema atmosférico bastante comum nesta época do ano.

