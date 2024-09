Antes restrito a telemarketing, prefixo 0303 será ampliado para mais empresas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h09 ) ‌



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pretende ampliear o uso do prefixo 0303. A partir do próximo ano, qualquer empresa ou organização que faça mais de 10 mil chamadas por dia será obrigada a adotar esse prefixo. Anteriormente, apenas as companhias de telemarketing eram obrigadas a utilizá-lo. Com essa mudança, os consumidores poderão identificar as chamadas na tela do celular e decidir se desejam atender ou não. As empresas que não cumprirem essa medida terão suas ligações bloqueadas.

