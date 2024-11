Antes de morrer, advogada de BH escreveu e-mail relatando relacionamento abusivo Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 19/11/2024 - 12h17 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Três meses antes de morrer, a advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães escreveu um e-mail para ela mesma relatando o histórico de relacionamento abusivo com o também advogado Raul Rodrigues Costa Lages.

A RECORD Minas teve acesso à carta em primeira mão. O texto indica tentativas de controle sobre a rotina de Carolina que, segundo a investigação, foi morta por Raul e jogada do oitavo andar do prédio onde vivia no bairro São Bento, na região Centro-Sul da capital mineira.

Veja a entrevista da família com a família de Carolina.

‌



Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.