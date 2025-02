Antes de Memphis, qual o melhor dos últimos camisas 10 do Corinthians? Veja ranking Aclr|Do R7 12/02/2025 - 20h31 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois da polêmica da camisa 10 do Corinthians, que passou de Garro para Memphis Depay, a transmissão R7 e Desimpedidos, no Pré-jogo de Corinthians x Santos, fez um ranking dos último camisas 10 do Corinthians. A lista tem nomes como Róger Guedes, Willian e até Cazares. Lembra dele, torcedor alvinegro? Confira o debate!

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

‌



Twitter: https://twitter.com/r7esportes

Site oficial: https://esportes.r7.com/

‌



#R7Esportes #Paulistão #CorinthiansXSantos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.