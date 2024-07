Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

ANITTA COM BURNOUT; A VIDA DE PALMIRINHA E MAIS - ESPECIAL SAÚDE NO TRABALHO| #115 PODLEGAL

1 - Em 2019, a cantora Anitta foi diagnosticada com Síndrome de Burnout

2 - "Dr., a empresa que trabalho está em expansão, ou seja, todos estão com muitas demandas. A empresa não quis contratar mais pessoas, pois acha que a equipe atual está “dando conta”. Chego cedo e faço horas extras, sou cobrada diariamente por inúmeras funções que não são minhas e isso me deixa esgotada. O que posso fazer?"

3 - Justin Bieber: como saúde mental foi decisiva para cantor cancelar turnê no Brasil após ‘Rock in Rio’

4 - "Dr. estou sofrendo de Síndrome de Burnout, e assim que descobri, entreguei meus laudos médicos para minha empresa. A mesma disse que não poderia me afastar pois não tem ninguém para ficar no meu lugar, além de não me oferecerem nenhuma assistência. O que posso fazer?"

5 - Juju Salimeni revela assédio moral no 'Pânico': 'Algumas meninas choravam'

6 - "Dr., trabalho em um call center, no qual minha supervisora vive fazendo chantagem ameaçando me demitir quando faço pausas (no meu horário), além de sempre me remanejar de lugar para não conversar com meus colegas. Isso seria algum tipo de abuso?"

7 - Ana Maria Braga relata assédio moral e sexual: 'Mas fui guerreira e venci'

8 - Dr., meu chefe vive mandando este vídeo toda semana no grupo de WhatsApp da empresa. No final, todo mundo acaba rindo, mas não acho e nunca achei legal esse tipo de “brincadeira”. O que vocês acham?

9 - Cauã Reymond revela que já sofreu assédio sexual no ambiente de trabalho

10 - Sandra Bullock revela que burnout foi a razão para fazer pausa na carreira por tempo indeterminado

11 - Palmirinha Onofre, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos

