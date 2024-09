ANIMAIS PODEM DOAR SANGUE!! l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 02/09/2024 - 20h07 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h15 ) ‌



Oie pessoal! Tudo bem? Hoje vim falar com vocês de um assunto importante, doação de sangue para pets. Vim com o Draco, na @inovahospitalveterinario para falar com a Dra. Cris e entender mais sobre esse tema.

Vocês sabiam que a alimentação é muito importante nessa hora? Por isso, eu conto com a ração premium da @formulanatural!!

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

‌



‌



