ANGIOLOGISTA: Mariana Avelar fala sobre o tratamento das varizes | Manhã Total
10/09/2024 - 13h33 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h57 )



As varizes, um problema que acomete cerca de 70% da população, principalmente mulheres e idosos, podem causar dor, inchaço e dificultar atividades simples do dia a dia. A sensação de pernas pesadas e a presença de veias dilatadas e tortuosas são sintomas comuns desta condição.

Felizmente, existem diversos tratamentos disponíveis para as varizes, muitos deles minimamente invasivos, que podem proporcionar alívio significativo dos sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É importante ressaltar que a prevenção também desempenha um papel crucial no combate às varizes. Adotar hábitos saudáveis como a prática regular de exercícios físicos, o controle do peso e o uso de meias de compressão pode ajudar a prevenir o surgimento e o agravamento das varizes.

