Andreia, ex-esposa de Nahim, abre a casa e mostra a escada onde o cantor foi encontrado morto

Andreia, ex-esposa de Nahim contou a Fabiana Oliveira os detalhes do último encontro que teve com o cantor, horas antes da morte.

Nahim, que tinha 71 anos, foi encontrado sem vida na casa onde morava, na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. A polícia considera a morte suspeita. Em exclusivo, o Domingo Espetacular entrou na casa onde ele caiu de uma escada e falou com Andreia, a ex-esposa de Nahim. Ela contou a Fabiana Oliveira os detalhes do último encontro que teve com o cantor, horas antes da morte.

