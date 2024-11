André Marinho vence o 14º episódio do ‘Acerte ou Caia!’ Aclr|Do canal RECORD no YouTube 24/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h19 ) twitter

Foi uma jornada de sonho para André Marinho. O ex-cantor do Br’Oz e jurado do ‘Canta Comigo’ passou o programa inteiro assistindo seus colegas indo para o buraco. Ao ser desafiado apenas no fim do jogo por Suel, que vinha liderando desde a quinta rodada, André teve a sorte de ver seu amigo errar a pergunta. Com isso, herdou o prêmio acumulado em R$ 117.000. Mas como não aceitou tentar dobrar o prêmio no Desafio Final, saiu com a metade do prêmio - o equivalente a R$ 58.500.

