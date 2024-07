André Azeredo relata experiências da cobertura da tragédia no RS: 'É desolador' Aclr|Do canal R7 no YouTube 17/07/2024 - 00h53 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h25 ) ‌



O repórter André Azeredo contou para Flávio Ricco e Gabi França como foi cobrir uma tragédia como a das enchentes no Rio Grande do Sul, que foi devastadora e longa, com consequências sentidas até hoje. Azeredo relata experiências que sentiu e testemunhou no local, trazendo um retrato da dor vivenciada pelos cidadãos gaúchos.

