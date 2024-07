ANDAMOS DE TELEFÉRICO EM CAMPOS DO JORDÃO | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje continuo mostrando para vocês como foi o nosso passeio em família para Campos do Jordão, e dessa vez acompanhando de perto uma das atrações mais populares e turísticas da cidade, o teleférico.

Reinaugurado agora no fim do ano, ele está ainda mais moderno e divertido, agora tendo a possibilidade de ir nas tradicionais cadeirinhas ou na capsula fechada (que é ótimo quando estamos com criança pequena). Amamos a experiência e já estou ansiosa pra voltar ano que vem, com a Manuzinha maior pra ela encarar a adrenalina de ir fora da cápsula.

Aproveitando, quero agradecer de coração a todos vocês que me acompanharam mais um ano, tanto no YouTube quanto nas minhas redes sociais. Muito obrigado por sempre tirarem um tempinho para deixar uma mensagem de carinho pra mim, que vocês tenham uma ótima virada de ano, cheia de prosperidade, felicidade e paz.

Espero que tenham curtido o vídeo! Não esqueçam de curtir e comentar como está sendo essa época de festas na família de vocês. Em 2023 tem mais, beijãooo!

Publicidade

#TiciPinheiro #FinalDeAno #Familia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.