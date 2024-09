Anatel investiga interferência que afetou voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/09/2024 - 19h48 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fiscais da Anatel localizaram uma torre de celular que pode ser o que causou a interferência no sistema de geolocalização do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A torre está localizada no bairro do Pari, no centro de São Paulo. Devido à falha, companhias aéreas registraram atrasos e cancelamentos nesta terça (3). Na quinta anterior, um problema similar aconteceu no Aeroporto de Cumbica. A concessionária responsável pelo aeroporto informou que o sistema está funcionando normalmente agora.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.