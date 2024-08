Anatel anuncia ampliação do sinal 5G para mais 500 cidades brasileiras em agosto Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 17h27 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h49 ) ‌



A Anatel anunciou a liberação do sinal de internet 5G para 506 novos municípios. A ativação está prevista para o dia 5 de agosto. Após essa data, as operadoras poderão solicitar o licenciamento e ativação do serviço. Com isso, mais de 4.800 municípios vão acesso ao serviço, abrangendo aproximadamente 92% da população brasileira.

