ANALISTA COMPORTAMENTAL: Teresa Cristina fala sobre as mudanças na vida profissional

Muitas pessoas buscam uma mudança de carreira devido à insatisfação com o trabalho atual, falta de perspectivas de crescimento ou questões relacionadas ao salário. De acordo com uma pesquisa da plataforma Currículo Online, 82,2% dos profissionais brasileiros com mais de 40 anos consideram ou já pensaram em mudar de profissão, uma taxa superior à dos jovens entre 16 e 24 anos. Além disso, a pesquisa do estudo Engaja S/A revelou que um grande número de colaboradores está desengajado no trabalho devido à falta de tempo para descansar, liberdade e autonomia para realizar suas tarefas.

Teresa Cristina, analista comportamental especializada em inteligência emocional, aponta que o autoconhecimento e o preparo para a mudança são essenciais para alcançar a felicidade tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela enfatiza que muitas pessoas estão adotando abordagens como a metodologia EVO para descobrir sua verdadeira identidade, desenvolver habilidades e superar bloqueios emocionais. O mercado de trabalho tem mudado, e os profissionais mais atentos estão se voltando para o autoconhecimento como chave para promover transformações e alcançar maior satisfação em sua carreira.

