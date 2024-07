Análise mostra presença de cocaína no organismo de tubarões no RJ Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 24/07/2024 - 11h06 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma análise detectou a presença de cocaína nos músculos e no fígado de tubarões no mar do Rio de Janeiro. As hipóteses são de que a droga tenha sido descartada no mar por traficantes ou estivesse no esgoto da casa de usuários.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.