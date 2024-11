Análise de Upiara Boschi sobre as participações de Carmen Zanotto e João Rodrigues no COMAC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 08h32 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h18 ) twitter

Confira a análise de Upiara Boschi sobre as participações dos políticos Carmen Zanotto e João Rodrigues no COMAC. A presença de ambos traz destaque a temas importantes para o desenvolvimento regional, além de reforçar suas visões e planos em políticas públicas. Saiba mais sobre o impacto das suas falas e as propostas discutidas no encontro.

