Análise das eleições municipais em Lages e Chapecó com Upiara Boschi

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

No projeto Voto Mais da edição desta segunda-feira (01). Upiara Boschi traz uma análise detalhada sobre o cenário das eleições municipais em Lages e Chapecó. Com a proximidade das eleições, os candidatos intensificam suas campanhas e buscam conquistar a confiança dos eleitores. Upiara explora as principais disputas, estratégias adotadas pelos candidatos e as expectativas para o futuro político dessas importantes cidades catarinenses. Acompanhe o comentário completo e fique por dentro das novidades e tendências que podem definir o rumo das eleições municipais em Lages e Chapecó.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.