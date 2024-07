Análise da Série B: Avaí perde para Ceará e liga alerta de rebaixamento Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 20/07/2024 - 14h36 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h12 ) ‌



No Clube da Bola deste sábado (20), o foco é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí sofreu sua terceira derrota consecutiva ao perder para o Ceará, acendendo um sinal de alerta para o time. Analisamos os erros táticos do Avaí e as declarações do técnico Dal Pozzo sobre o desempenho da equipe. Além disso, a Chapecoense também busca se recuperar na competição. Confira todos os detalhes e a análise completa sobre a situação dos clubes catarinenses.

