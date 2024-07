Aclr |Do canal Clube da Bola no YouTube

No último bloco, Marcelo Mancha e seus convidados analisam a estreia do Brasil na Copa América 2024 contra a Costa Rica, marcada para segunda-feira em Los Angeles. Além disso, não perca as considerações finais e o momento de encerramento caloroso com o "Hora do Abraço".

