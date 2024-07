Ana Alice se surpreende com casa reformada e ganha show exclusivo

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

A confeiteira chegou em casa depois de participar de um curso de confeitaria e se surpreendeu com outra família supostamente morando no local. Na verdade, tudo era parte de uma surpresa do Hora do Faro, que teve apenas 12 horas para reformar o imóvel. Ana Alice se emocionou e ainda ganhou um show exclusivo do grupo Samba 90 graus.

