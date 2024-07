AMIPA promove Dia de Campo em Patos de Minas e celebra liderança do Brasil na produção de algodão

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

A Associação Mineira dos Produtores de Algodão (AMIPA) realizou hoje, em sua Fazenda Experimental em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, o tradicional Dia de Campo, um dos principais eventos do setor no estado. A edição deste ano foi marcada por palestras, demonstrações e a celebração de um marco histórico: o Brasil se tornou o maior produtor de algodão do mundo.

Com o tema "Algodão em Alta: Desafios e Oportunidades para o Crescimento Sustentável", o Dia de Campo da AMIPA reuniu produtores, técnicos, pesquisadores e representantes da indústria têxtil para discutir os avanços e desafios da cotonicultura brasileira. Durante o evento, especialistas apresentaram as últimas tecnologias e boas práticas para o cultivo do algodão, com foco na maximização da produtividade e na sustentabilidade da produção.

