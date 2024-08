Amigos felinos: gatos estão presentes em 28% dos lares brasileiros Aclr|Do canal Record RS no YouTube 09/08/2024 - 09h59 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h35 ) ‌



Dia oito de agosto é dia do gato. Uma data para conscientizar as pessoas sobre as necessidades dos nossos amigos felinos e, claro, incentivar a adoção. Por isso, a equipe da Daiane Dalle Tese foi até um café, na região central da capital.

