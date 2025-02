Amigos encontrados mortos na represa podem ter sidos punidos por relação com mulher casada Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 08/02/2025 - 20h36 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h54 ) twitter

Dois jovens de 19 anos são encontrados mortos em na represa de Guarapiranga, em São Paulo. A mãe de Mateus, dona Nadíja inconformada com a morte do filho, resolve fazer uma investigação própria. Ela descobre que o filho pode ter sido morto por ter se relacionado com uma mulher casada, sem saber disso. Veja na reportagem.

