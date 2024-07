Amigos e familiares prestam últimas homenagens ao cantor Nahim em Miguelópolis

Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Foi enterrado nesta sexta (14) no Cemitério de Miguelópolis o corpo do cantor Nahim. O artista de 71 anos morreu na última quinta (13), na casa dele, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A Polícia Civil investiga as causas da morte do cantor, encontrado ferido próximo a uma escada; a suspeita é que ele tenha sofrido uma queda. No velório, durante a tarde, familiares e amigos se despediram do cantor.

*Reportagem exibida em 14/06/2024.

