Amigo e funcionários de hotel são inocentados no caso da morte de Liam Payne

Roger Nores, amigo de Liam Payne, e dois funcionários do Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, foram inocentados do caso da morte do artista, ocorrida em outubro do ano passado. A informação é da revista Rolling Stone. Payne morreu ao cair da varanda do quarto do hotel onde estava hospedado, no terceiro andar. Roger Nores, Gilda Martin e Esteban Grassi haviam sido presos pela morte e acusados de negligência e homicídio culposo.

