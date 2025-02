Amigas postam vídeo juntas: Horas depois, uma mata a outra. Aclr|Do canal RFTV no YouTube 19/02/2025 - 15h51 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h55 ) twitter

A jovem Vitória Ribeiro Garavello, de 20 anos, foi fatalmente esfaqueada por sua amiga, Bianca Vitória Gomes da Silva, em Limeira (SP), na noite de sábado (15). Antes do crime, as duas haviam postado um vídeo juntas em um bar, mas uma discussão por ciúmes horas depois levou à tragédia. A briga terminou com Bianca desferindo os golpes fatais em Vitória, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A autora do homicídio foi presa na manhã seguinte, domingo (16), horas após o crime. #shorts

