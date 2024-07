Améstris apresenta as duas princesas da Pérsia | A Rainha da Pérsia

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

A rainha convoca uma reunião com os conselheiros do rei e dá-lhe a conhecer as duas jovens.

O rei é recebido com um abraço pelos residentes de Atenas.

Mordecai, a sua família e os soldados de Susã sofrem uma emboscada.

Améstris chama os consultores do rei para uma reunião. E apresenta as duas princesas, filhas de Améstris e Xerxes.

Ester apoia o rei.

Mordecai mostra Jerusalém ao filho de Seraías.

Artabano e Hamã vivem um clima tenso.

A nova concubina tem um momento de desabafo perante Ester.

A concubina tenta atrair o rei e seduzi-lo.

Começa a festa do povo de Atenas em homenagem ao soberano. Um banquete com muita música, dança e espetáculos. Ester tenta desviar o olhar das dançarinas.

Améstris janta com o conselho do rei e com o seu filho mais velho.

Mordecai e a família jantam em casa de outra família judia. O domicílio é atacado e lançam-lhe fogo.

Clima tenso entre Xerxes e o imperador de Atenas. No final do banquete, há um ateniense desagradado com a presença do monarca e dá-lhe um murro.

---

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.