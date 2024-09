Ambulância é atingida por carro em acidente, tomba e três pessoas ficam feridas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/09/2024 - 11h45 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h33 ) ‌



Um acidente ocorreu neste sábado (7), em Belo Horizonte, quando um carro atingiu uma ambulância em um cruzamento. A ambulância tombou e foi destombada no local antes de ser levada para o pátio da Polícia Civil. O veículo estava a caminho do desfile de 7 de setembro nas proximidades do cruzamento entre duas avenidas importantes na região centro-sul. Os motoristas dos dois veículos afirmaram que o sinal estava verde no momento da colisão. O carro envolvido era utilizado para transporte por meio de aplicativos e já foi rebocado. O motorista deste veículo sofreu ferimentos e dores no corpo, assim como a passageira. Ambos foram encaminhados ao hospital. O motorista da ambulância teve um ferimento leve no braço e recebeu alta imediatamente.

