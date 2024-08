Ambiente de trabalho: saiba como utilizar as redes sociais de maneira correta Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 27/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h45 ) ‌



Hoje em dia com as redes sociais em alta, é normal as pessoas sempre postarem tudo. Até mesmo no ambiente de trabalho e as vezes os chefes também podem pedir algumas postagens para o funcionário mas o que será que pode ou não pode? Recebemos a advogada trabalhista Samanta Reis de Bittencourt para falar sobre.

