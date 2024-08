Amazônia enfrenta pior temporada de queimadas em 17 anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h02 ) ‌



A Amazônia está enfrentando a pior temporada de queimadas em 17 anos. Os ventos, que deveriam trazer umidade da vegetação, carregaram e espalharam a fumaça para 10 estados do país. A floresta registrou 59 mil focos de fogo de janeiro até agora. O comandante geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas comentou sobre a situação na região, e o meteorologista e coordenador de Operações substituto do Cemaden, Giovanni Dolif, explicou o que tem causado esses incêndios.

