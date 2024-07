Alvorada: família de autista pede tratamento na justiça Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h16 ) ‌



A família de um adolescente diagnosticado com autismo luta na justiça para continuar o tratamento com terapias especializadas em Alvorada, na região metropolitana. O pedido foi negado porque o município possui um centro de reabilitação dedicado ao autismo. O problema é que lá ele frequenta apenas uma hora por semana, o que é insuficiente para atender as necessidades do menino.

