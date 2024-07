Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Em Alvorada, na região metropolitana, as ruas do bairro Americana, voltaram a ficar alagadas. A comunidade que mora no local tem medo de um novo transbordamento do arroio que fica as margens do município. Outro problema, são os entulhos que seguem pelas ruas, prejudicando quem vive na região.

