Alunos viralizam com coreografia sincronizada em abertura de competição Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/02/2025 - 18h15 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alunos da Curro Durbanville High School, localizada na Cidade do Cabo, viralizaram com uma apresentação impressionante. Eles prepararam um show de arquibancada para a abertura de uma competição interescolar e surpreenderam o público com sua sincronia impecável. Durante a performance, os estudantes cantavam enquanto abriam e fechavam os paletós de seus ternos coordenadamente, criando uma sequência de mosaicos visuais que impressionou a todos. A precisão dos movimentos, aliada à empolgação dos alunos, chamou a atenção e fez o espetáculo se destacar nas redes sociais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.