Alunos de Joinville aprendem a surfar em sala de aula
01/08/2024 - 15h35 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h53 )



Em Joinville, uma nova iniciativa está levando o surf para dentro das salas de aula. Alunos estão tendo a oportunidade única de aprender sobre o surf, suas técnicas e a cultura associada ao esporte sem sair do ambiente escolar. Este projeto inovador visa conectar os jovens com o esporte de forma prática e educativa, promovendo não só habilidades no surf, mas também uma compreensão mais ampla sobre a importância do esporte e da natureza. A abordagem interdisciplinar integra física, matemática e ciências para oferecer uma experiência completa e envolvente, estimulando o interesse dos estudantes por novas atividades e fomentando o amor pelo esporte e pela vida ao ar livre.

