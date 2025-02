Alunos dão show em coreografia sincronizada. 📲 #RecordNews

Alunos d√£o show em coreografia sincronizada. ūüď≤ #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/02/2025 - 15h57 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h46 ) twitter

Os alunos do Curro Durbanville High School, que fica na Cidade do Cabo (√Āfrica do Sul), deram um show durante a abertura da Spirit Cup, uma competi√ß√£o esportiva interescolar local. O grupo cantou e coreografou m√ļsicas em movimentos sincronizados, criando um verdadeiro espet√°culo. A √≠ntegra da apresenta√ß√£o est√° nas redes sociais do col√©gio. ūüď≤ #RecordNews

ūüďĻ Reprodu√ß√£o: Redes Sociais/curro_durbanville

