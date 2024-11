Alunos aprendem sobre os riscos de fumar em aula que envolve educação física e matemática Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h34 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No projeto AVC Matemática, alunos têm a oportunidade de aprender sobre os riscos do tabagismo de uma maneira inovadora que combina educação física e matemática. Durante as aulas, os estudantes exploram a relação entre o uso de tabaco e a saúde cardiovascular, utilizando dados matemáticos para compreender os impactos negativos do fumo. A proposta busca conscientizar os jovens sobre a importância de escolhas saudáveis e prevenir doenças relacionadas ao tabagismo. Assista ao VT e veja como a educação se transforma em uma ferramenta poderosa para a mudança de hábitos!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.