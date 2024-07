Alteração de trânsito no centro de Blumenau: Rua Paraíba é fechada para obras Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/07/2024 - 08h26 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h30 ) ‌



A partir desta quinta-feira (18), a Rua Paraíba, localizada no centro de Blumenau, terá o trânsito interrompido devido a obras. A interrupção visa melhorias na infraestrutura da via e pode causar alterações significativas no fluxo de veículos na região central da cidade. O repórter Moisés Stuker traz todas as informações e detalhes sobre as mudanças no trânsito, incluindo rotas alternativas e o prazo previsto para a conclusão das obras.

