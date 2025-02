Alta no preço do café faz brasileiros mudarem os hábitos no consumo diário da bebida Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/02/2025 - 13h28 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h13 ) twitter

O café, parte essencial da rotina de muitos brasileiros, teve um aumento no preço de quase 40% em um ano. Esse impacto no bolso dos consumidores deve-se, em parte, às condições climáticas adversas que elevaram os custos de produção. Cada brasileiro toma em média cinco xícaras diárias, e muitos estão tendo que adaptar seus hábitos de consumo com essa mudança no preço. Para economizar, as famílias estão trocando por marcas mais baratas e pesquisando preços em diferentes mercados.

